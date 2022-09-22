Иркутск, , 10:55 — REGNUM 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации.

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Для проживающих за пределами этих регионов будут организованы избирательные участки в Российской Федерации, в том числе и в Иркутской области, сообщает 22 сентября избирком региона.

Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. В Иркутской области содействие участковым комиссиям окажет областная избирательная комиссия.

Голосование пройдет в следующие сроки:

с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования;

27 сентября 2022 года — в помещении для голосования, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 24.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей б. УССР пройдут с 23 по 27 сентября.

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