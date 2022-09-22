Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Огнеборцы борются с торфяным пожаром в деревне Большое Седельниково Сысертского городского округа Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

При ликвидации возгорания задействованы 28 человек и восемь единиц спецтехники. Для проведения разведки очагов тления используют беспилотную авиационную систему.

Очаги общей площадью 35 гектаров удалось локализовать. Огнеборцы продолжают вести проливку тлеющих торфяников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября сильный смог накрыл Екатеринбург. Причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково.