Москва, 22 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительной защите трудовых прав мобилизованных и участников специальной военной операции будут внесены в Госдуму до 27 сентября, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

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«Ранее анонсированные поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Отметим, что очередное пленарное заседание Госдумы намечено на 27 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что палаты парламента в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.