Сеул, , 10:54 — REGNUM Новый министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может посетить Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатический источник.

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Сообщается, что британский дипломат планирует посетить Сеул после поездки в Японию, где он примет участие в похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран обсуждают график встречи Джеймса Клеверли с южнокорейским коллегой Пак Чином.

Если встреча глав МИД Южной Кореи и Великобритании состоится, то, как ожидается, британский дипломат выразит благодарность президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю за участие в похоронах королевы Елизаветы II. Предполагается, что стороны также обсудят пути укрепления двусторонних отношений, активизацию экономических обменов.