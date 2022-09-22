Сеул, 22 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Новый министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может посетить Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатический источник.

Korean Culture and Information Service Флаги Южной Кореи и Великобритании

Сообщается, что британский дипломат планирует посетить Сеул после поездки в Японию, где он примет участие в похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран обсуждают график встречи Джеймса Клеверли с южнокорейским коллегой Пак Чином.

Если встреча глав МИД Южной Кореи и Великобритании состоится, то, как ожидается, британский дипломат выразит благодарность президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю за участие в похоронах королевы Елизаветы II. Предполагается, что стороны также обсудят пути укрепления двусторонних отношений, активизацию экономических обменов.