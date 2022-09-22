Москва, 22 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Ложное цитирование американским лидером Джо Байденом слов президента России Владимира Путина о «ядерной угрозе» является неприличным. Об этом 22 сентября заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Tvc.ru Мария Захарова

«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось. <…> Неприличным не потому, что им нечем заняться или они не имеют права касаться других стран. <…> Дело в том, что он начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил», — сказала российский дипломат.

При этом она отметила, то глава Белого дома своими словами «закрепил то, что сейчас разгоняется по американским СМИ».

«Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности, общественному мнению вопреки тому, что было в действительности сказано», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент США Джо Байден заявил в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, что президент России Владимир Путин якобы открыто угрожает применением ядерного оружия.