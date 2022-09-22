Мелитополь, 22 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Взрыв возле центрального рынка в городе Мелитополе Запорожской области является терактом. Об этом 22 сентября сообщили власти региона.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

По их данным, теракт организован киевскими спецслужбами в преддверии референдума, который стартует в регионе завтра, 23 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Мелитополе прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека.