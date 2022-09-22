Махачкала, , 10:51 — REGNUM В Дагестане перечислено 50 млн рублей для фонда «Все вместе», который оказывает помощь семьям погибших военнослужащих. Такое решение приняло правительство республики. Распоряжение о выделении денежных средств из резервного фонда подписал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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Напомним, фонд помощи «Все вместе» был создан по поручению главы Дагестана Сергея Меликова в апреле 2022 года. На средстав фодна оказывается поддержка семей погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на территории б. УССР военнослужащих.

Первый взнос в этот фонд в размере 50 млн рублей внесло правительство республики. Принимаются также пожертвования от жителей региона и организаций.

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