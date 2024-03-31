Псков, 22 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Депутат Александр Гончаренко («Единая Россия») стал председателем Псковской городской Думы. Результаты голосования объявили 22 сентября на заседании представительного органа власти.

PlatonPskov Псковская городская дума

Отметим, что всего были выдвинуты три кандидатуры Александр Гончаренко («Единая Россия»), Александр Баев (КПРФ) и Татьяна Пасман («Яблоко»).

«В результате тайного голосования установлено: за кандидатуру Баева Александра Викторовича подано голосов «За» — два, за кандидатуру Гончаренко Александра Георгиевича подано голосов «За» — 22, за кандидатуру Пасман Татьяны Борисовны подано голосов «За» — один. Таким образом, проходит решение об избрании председателем Псковской городской Думы Гончаренко Александра Георгиевича», — сообщили на заседании.