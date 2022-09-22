Сараево, 22 сентября 2022, 10:49 — REGNUM Вступление Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантический альянс невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого. Об этом заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
По его словам, жители Республики Сербской имеют свое решение по данному поводу, в том числе Народная скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додик заявил, что ропытка Запада поставить Россию на колени через введение санкций даёт плохие результаты, возникшие проблемы — это гол, забитый в свои же ворота.
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