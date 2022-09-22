Сараево, 22 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Вступление Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантический альянс невозможно, Республика Сербская будет возражать против этого. Об этом заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Сербский народ, Республика Сербская не поддерживают вступление в НАТО (Боснии и Герцеговины), и это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО», — сказал он РИА Новости.

По его словам, жители Республики Сербской имеют свое решение по данному поводу, в том числе Народная скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додик заявил, что ропытка Запада поставить Россию на колени через введение санкций даёт плохие результаты, возникшие проблемы — это гол, забитый в свои же ворота.

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