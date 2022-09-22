Уфа, , 10:50 — REGNUM Сплошные проверки пассажирского транспорта проходят в Уфе. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Сообщается, что мероприятие направлено на уменьшение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами в городе.

Отмечается, что специалисты обращают особое внимание на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, а также прохождение водителями автотранспортных средств предрейсового технического и медицинского осмотров, соблюдение ими режима отдыха и труда, а также установленных норм перевозок пассажиров.

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