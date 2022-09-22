Казань, 22 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Госдуме будут интенсивно работать над законопроектом о внедрении в России исламского банкинга. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ходе Международного банковского форума.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

«В ходе дискуссии говорили о необходимости соединения вот этого направления с цифровыми технологиями современными, которые позволяют дистанционно вовлекать в этот процесс участников со многих стран. Если на первых этапах думали, о том, что это будут малые суммы и малые объемы вовлечения в процесс средств, то сейчас уже, скажем так, аппетиты возросли. Поэтому смотрим на это направление как на перспективное и будем интенсивно работать для того, чтобы закон был в ближайшее время принят», — сказал депутат.

Напомним, согласно внесенному в Госдуму законопроекту, пилотными регионами по реализации исламского банкинга будут Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан. Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.