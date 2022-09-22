Иркутск, , 10:49 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 22 сентября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении адвоката, обвиненного в совершении 40 эпизодов преступлений, в числе которых убийство несовершеннолетней.

В Иркутской области перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в совершении 40 эпизодов преступлений, в числе которых убийство несовершеннолетней СКР

По версии следствия, в марте 2007 года в п. Балаганск Иркутской области было совершено изнасилование и убийство 15-летней девочки.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года благодаря слаженной работе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, один из которых на момент задержания являлся адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.

Следователями СК при содействии сотрудников уголовного розыска и СОБР Росгвардии мужчины были задержаны. По местам жительства и работы фигурантов дела проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Кроме того, следствием установлена причастность второго фигуранта уголовного дела — 53-летнего обвиняемого к совершению еще одного убийства. В апреле 2011 года мужчина застрелил своего знакомого.

Следствием собрана полная доказательственная база, по уголовному делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей. Объем уголовного дела составил 52 тома.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия удалось собрать доказательства причастности адвоката к совершению серии преступлений сексуального характера. Помимо этого, обвиняемый на протяжении нескольких лет совершал изнасилования женщин, в том числе несовершеннолетних девочек. Самой младшей жертве было 12 лет. Известно, что одна из его жертв обратилась к нему как к адвокату за оказанием юридической помощи и была подвергнута насилию.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в серии изнасилований задержан в Омске: злоумышленнику удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение 12 лет.

Читайте также: В Омске задержали серийного насильника, скрывавшегося 12 лет