Молдавия, , 10:48 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии в ходе заседания 22 сентября рассмотрят вотум недоверия правительству республики. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Инициаторами вотума выступили члены фракции Блок коммунистов и социалистов (БКиС). Они обвиняют правительство в некомпетентности. Пленарное заседание назначено на 15:00 (совпадает с московским).

Напомним, для утверждения вотума недоверия правительству Молдавии, за него должны проголосовать не менее 51 депутата. У БКиС есть 32 депутатских мандата, у другой оппозиционной партии «Шор» — шесть. Партия «Действие и солидарность», которая сформировала действующее правительство, имеет 63 места в парламенте.

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