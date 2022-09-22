Токио, , 10:48 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Китая Ван Синьюй в матче второго круга турнира в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Людмила Самсонова (сс) si.robi

Самсонова 13 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Самсонова сыграет с испанской теннисисткой Габриэлой Мугурусой.

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