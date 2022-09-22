Томск, , 10:45 — REGNUM В Томске жители сотен многоквартирных домов остаются без отопления и горячей воды, несмотря на старт отопительного сезона с 15 сентября. Об этом рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Батарея

По его словам, он получает сотни сообщений о холоде в квартирах от томичей. Он добавил при этом, что для Сибири ситуация не является нормальной.

«Ресурсники говорят, что завершат ремонтную кампанию в конце следующей недели. Но эти сроки ни меня, ни жителей не устраивают. На всё про всё дал ровно неделю», — отметил он.

Глава региона также потребовал от мэрии Томска информировать горожан о точных сроках включения горячей воды и тепла по каждому дому. Кроме того, Владимир Мазур поручил городской администрации подготовить программу модернизации теплосетей.

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