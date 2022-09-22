Берлин, , 10:45 — REGNUM Цены на дрова и другое древесное топливо как альтернативный газу и электричеству источник отопления почти удвоились в Германии, а спрос на них значительно вырос за последние месяцы, сообщает Financial Times.

Дрова в печи

Цены на дрова и древесные пеллеты выросли в августе 2022 года на 85,7% в годовом исчислении, что намного выше уровня инфляции в 7,9%, сообщило 22 сентября управление национальной статистики. Древесная щепа и стружка, которые также используются в системах отопления, подорожали более чем в два раза.

Повышенный спрос, а также транспортные расходы привели к тому, что немецким потребителям пришлось тратить больше средств на отопление дровяными печами.

«В связи с ростом цен на газ, нефть и электричество все больше людей обращаются к дровам как к альтернативному способу отопления жилых помещений», — говорится в заявлении управления статистики.

С марта по июль 2022 года Германия импортировала 700 300 отопительных печей, почти две трети из них из Китая, на сумму около 120,6 млн евро. Это на 8,4% больше, чем годом ранее, сообщило управление.

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