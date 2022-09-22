Осло, 22 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Части ветряных турбин в норвежском Сортланде отваливались из-за сильных ветров в течение двух лет. С 2020 года было зарегистрировано по меньшей мере семь инцидентов с падением элементов. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает информационное агентство Norway Today.

(сс) sarangib Ветряная электростанция

Ветряная электростанция «Ånstadblåheia» расположена в муниципалитете Сортланд и состоит из 14 ветряных турбин. Глава компании Нур Нураддин подтвердил, что на ветряной электростанции есть проблемы, и отметил, что безопасность населения является первоочередной задачей.

«Погода и ветер, вероятно, одни из самых сложных условий, которым вы можете подвергнуть такую технику. Мы внимательно следили за ситуацией и всегда вели постоянный диалог с директоратом водных ресурсов и энергетики Норвегии и муниципалитетом», — сказал Нураддин.

Норвежский директорат водных ресурсов и энергетики требует, чтобы проблемы на ветряной электростанции были решены к середине октября. В противном случае электростанция будет закрыта.

«Мы видим, что объекты постоянно падают с турбин в связи с сильным ветром. Этого не должно больше происходить», — сказала Анна Йоханне Крекенес, представитель директората водных ресурсов и энергетики.

В настоящее время для ремонта ветряных турбины задействованы около двадцати специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет Эйдског в Иннландете будет отключать уличное освещение на ночь, чтобы сократить потребление электроэнергии.

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