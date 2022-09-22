Тамбов, 22 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» 10 октября 2022 года планирует выбрать подрядчика на дорожный объект в Тамбовской области. Стартовая цена тендера составляет 6 202 414 137 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

(сс) CWitte Торги

При оплате контракта предполагается аванс в размере 10%. Оплачивать работу будут средствами федерального бюджета. Завершить капремонт автомобильной дороги Р-22 «Каспий» — автомобильная дорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (на участке км 356+000 — км 371+000) - должны будут к середине октября 2024 года.

В документации уточняется, что протяжённость участка составляет 15 320,92 м. На участке есть также мост через реку Иловай (на км 360+762).

Напомним, в Краснодарском крае в октябре также выберут исполнителя на контракт стоимостью более 4,986 млрд рублей. До конца 2027 года победитель должен будет выполнить реконструкцию автодороги Краснодар — Ейск (км 17+000 — км 29+037 в Динском районе).