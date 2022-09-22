Идлиб, Сирия, , 10:55 — REGNUM В сирийском городе Идлиб начался конфликт между так называемой «сирийской оппозицией» и боевиками группировки «Хейят-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является филиалом группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, причиной конфликта стал арест боевиками «Хейят-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ряда представителей местной администрации, получающей поддержку со стороны Турции.

На улицах Идлиба были развёрнуты баррикады, которые охраняются вооружёнными боевиками. В разных районах города происходят перестрелки и столкновения, которые, по предварительным данным, привели к жертвам среди местных жителей и боевиков.

Город Идлиб был захвачен боевиками в 2014 году и с тех пор является главным оплотом террористов в Сирии.