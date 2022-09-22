Мелитополь, 22 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в городе Мелитополе Запорожской области, предположительно в районе центрального рынка. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 22 сентября в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв», — написал Рогов.

Он добавил, что к месту взрыва выехали наряды полиции и экстренных служб, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.