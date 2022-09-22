Липецк, , 10:42 — REGNUM Заявление в связи с началом частичной мобилизации России приняли депутаты Липецкого областного совета народных депутатов на сессии 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проводимая Вооруженными силами России специальная военная операция показала истинные цели политики действующего режима [территории бывш. УССР] и поддерживающих его стран ЕС и НАТО. Это ослабление России, разобщение и уничтожение ее, как суверенного государства, искоренение всего русского», — говорится, в частности, в заявлении.

Депутаты отмечают, что российские военнослужащие сегодня противостоят «фактически всей военной машине коллективного Запада».

«Объявленная частичная мобилизация является необходимым шагом по защите не только территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, но и суверенитета, безопасности и территориальной целостности всей России. Решение непростое, но жизненно необходимое для будущего нашей страны, и мы полностью поддерживаем позицию нашего президента», — говорится в обращении.

Депутаты также поддержали проведение референдумов о воссоединении с Россией в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России было объявлено о частичной мобилизации. В Липецкой области призывную комиссию возглавил губернатор Игорь Артамонов.