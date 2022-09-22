Сараево, , 10:41 — REGNUM Исполком Федерации футбола Боснии и Герцеговины 10 октября примет окончательное решение о проведении товарищеского матча со сборной России. Об этом 22 сентября сообщает боснийское издание Sportske.

Босния и Герцеговина

Ранее президент Федерации футбола Боснии и Герцеговины Вико Желькович заявил, что организация обсудит проведение матча со сборной России в октябре.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирован на 19 ноября. После этого чиновники киевского режима призвали боснийскую сторону отказаться от игры.

Позже появилась информация, что УЕФА может отстранить Боснию и Герцеговину от турниров под своей эгидой, если матч с Россией состоится.

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