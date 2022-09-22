Мелитополь, Бывш. УССР, 22 сентября 2022, 10:41 — REGNUM В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, сообщил 22 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что, по предварительным данным, у центрального рынка Мелитополя, произошёл взрыв.
«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв, — написал Рогов в телеграм-канале. — По предварительной информации, взрыв произошел в районе центрального рынка».
Подробности случившегося не уточняются.