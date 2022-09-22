Мелитополь, 22 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, сообщил 22 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кадр из видео «'Mother of All Bombs» First glimpse of China's deadly new weapon». youtube.com Взрыв

Он рассказал, что, по предварительным данным, у центрального рынка Мелитополя, произошёл взрыв.

«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв, — написал Рогов в телеграм-канале. — По предварительной информации, взрыв произошел в районе центрального рынка».

Подробности случившегося не уточняются.