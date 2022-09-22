Владивосток, 22 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал решения президента Владимира Путина о частичной мобилизации, считая их исключительно важными и направленными на поддержку Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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«Мы в Приморье с самого начала специальной военной операции оказывали различную поддержку нашей армии: формировали добровольческие отряды, снабжали их снаряжением, специальными техническими средствами, направляли гуманитарные грузы, стимулировали финансово. Мы приняли ряд мер социальной поддержки для военнослужащих, добровольцев и их семей. Но сейчас нашим ребятам там необходима ещё более существенная помощь, чтобы создать резервы, сформировать вторую линию, которая позволит выводить на отдых передовые отряды. Семь месяцев люди там воюют. Это, конечно, вызывает усталость. Поэтому президент и принял эти решения, чтобы поддержать наших бойцов, наших людей, которые заявили о желании стать частью России. И мы со своей стороны, конечно, поддержим в этом президента», — сказал Кожемяко, который не один раз уже был на передовой СВО.

Губернатор добавил, что угроза со стороны Запада нависает над нашей Родиной, поэтому необходимо сплотиться всей страной для борьбы с нацизмом.

«Невозможно думать, что борьбой с нацизмом и общей угрозой со стороны коллективного Запада должны заниматься только отдельные группы нашего общества. Угроза достигла такого уровня, что это касается всех нас. Если не остановить — она придет и на нашу землю, в наши города и сёла. Мы не можем этого допустить», — призвал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов отчитался об исполнении указа президента России о частичной мобилизации, отметив, что в стране произошёл ряд важных событий: референдум на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и ряда других областей о воссоединении с Россией, обострение военных действий на этих территориях, а также заявил о прямой угрозе, исходящей в адрес России от стран НАТО.