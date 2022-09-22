Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Границе с Россией за сутки прибыли более 17 тыс. жителей Донбасса и бывш. УССР. Об этом сообщает 22 сентября пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Ростовской области действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. Особый режим был введён 19 февраля после объявления властями ДНР и ЛНР массовой эвакуации мирного населения в Россию.