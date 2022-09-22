Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии сессия Госсовета республики началась с предложения о включении в повестку проекта о мерах по поддержки проведения частичной мобилизации. Речь идёт о призыве депутатов, если они получат повестки, а также прекращение «праздников, плясок», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С инициативой выступил Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Он предложил включить в повестку сессии дополнительный вопрос: проект постановления Государственного совета Чувашии «о поддержке мер, которые предприняты президентом России, высшими законодательными органами».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат считает, что парламентарии, в том числе в муниципальных образованиях, должны быть мобилизованы, если к ним поступит соответствующая повестка. Он также рассказал о своём разговоре с сыновьями.

«Я вчера [21 сентября] разговаривал со своими сыновьями. Они подошли ко мне и говорят: «Отец, если придут повестки, мы, конечно, не уклоняясь, пойдём служить Родине», — сообщил Игорь Моляков.

Депутат также выступил «за прекращение различных праздников, плясок», так как идёт военная операция и объявлена частичная мобилизация. Он считает, что слаживание и переобучение мобилизованных граждан можно проводить на территории Чувашии — в частности, на полигоне в Цивильске.

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Спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов со ссылкой на регламент отметил, что предложение может быть рассмотрено на следующей сессии.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации граждан страны. Это коснётся тех, кто находится в запасе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что республика разделяет решения президента Владимира Путина и «незамедлительно включится» в процесс выполнения поставленных задач. Руководитель региона заверил, что «ни одна семья» мобилизованных жителей не останется без внимания.