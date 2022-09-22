Пенза, 22 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Жители Донбасса хотят прекратить войну, длящуюся на их родине последние восемь лет. Люди хотят мира и верят в Россию, констатировал депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

t. me/Rudenskiy Депутат Госдумы РФ VIII созыва от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»)

«Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Жители Донбасса хотят прекратить войну, которая непрерывно шла на их родине в течение последних восьми лет. Киевский режим перешел все красные линии. И народ ДНР и ЛНР, освобожденных территорий Запорожья и Херсонской области, понимают то, что защитить их может только Россия», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов на освобожденных территориях и считает законными убийства мирных граждан. По мнению Руденского, решение о референдумах по воссоединению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией вполне ожидаемо.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенская область продолжит наращивать производственные мощности, содействовать деятельности военных комиссариатов, оказывать помощь вынужденным переселенцам с территорий, где ведутся боевых действия.

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