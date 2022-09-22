Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM Депутаты Камчатки включатся в работу по частичной мобилизации граждан для участия в специальной операции в защиту Донбасса. Председатель Законодательного собрания Ирина Унтилова поставила задачу перед народными избранниками следить за семьями, мужчины из которых призваны исполнять военные обязанности и, в случае необходимости, оказывать им всестороннюю помощь и поддержку.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мы прекрасно понимаем, что воюет не только киевский режим, на их стороне стоит фактически весь блок НАТО. Наша страна действительно в опасности, потому что удары наносятся не только по Луганску и Донецку, но и по российским приграничным городам и областям. Страну необходимо защитить, именно поэтому и объявлена частичная мобилизация. Сегодня очень важно сплочение и понимание значимости выполнения этой задачи. Краевые власти начинают работу по частичной мобилизации», — цитирует Унтилову пресс-служба Законодательного собрания.

Она подчеркнула, что если по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области воссоединятся с Россией, перед всеми будет стоять задача максимально поддержать людей и создать там мирную жизнь.

«Так исторически и жизненно складывается, что правда всегда побеждает. Мы — не агрессоры, мы защищаем! Поэтому правда и победа будут на нашей стороне», — сказала Унтилова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.