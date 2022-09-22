Якутск, 22 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Граждане России, которых призовут в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации, будут получать от 205 тыс. рублей в месяц. Об этом 22 сентября сообщил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — приводит слова Авдонина РИА Новости.

Он пояснил, что в первую очередь подлежат призыву молодые мужчины, которые отслужили в армии не больше трёх лет назад и имеют навыки службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках частичной мобилизации в России планируется призвать порядка 300 тыс. человек.