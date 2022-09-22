Улан-Удэ, , 10:35 — REGNUM На базе 11 школ в столице Бурятии Улан-Удэ развёрнуты участки оповещения призывников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Военкоматы заключили договоры о создании участков оповещения рядом со школами в 2017 году.

«В связи с этим, администрациями школ скорректировано расписание учебных занятий в соответствии с графиком работы участков оповещения с учётом изменения учебных дней и дней каникул», — отметили в правительстве.

В учебных заведения будут выбраны иные формы обучения, в том числе дистанционные, очно-заочные и так далее. В случае необходимости директора могут принять решение о полной либо частичной отмене занятий.

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