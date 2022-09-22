Москва, 22 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В 2022 году спад инвестиций в РФ окажется значительно больше тех 2%, которые прогнозирует Минэкономразвития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«[С прогнозами МЭР] можно согласиться лишь частично, — сказал Гусев. — Процент снижения будет более значительным. Как видно из аналитики как частных, так и околоправительственных российских структур, опубликованной в августе 2022 года, он может составить от 4% до 19%. Восстановление возможно не ранее конца 2023 года. Если сравнивать результаты второго полугодия 2022 года со вторым полугодием 2021 года, то падение инвестиций по консенсус-прогнозу составит около 10%».

По его словам, против роста инвестиций играет большое число факторов.

«В их числе общее сжатие российской экономики, вызванное воздействием геополитической составляющей, включая нарастающее санкционное давление, резкое сокращение экспорта товаров и услуг, полное прекращение ВЭД с недружественными странами, перенос сроков реализации крупных инфраструктурных проектов на последующие годы, старт новых проектов не ранее второй половины 2023 — начала 2024 года», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин назвал излишне оптимистичным прогноз о том, что по итогам 2022 года спад инвестиций составит около 2%.