Куала-Лумпур, , 10:33 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заболел после вынесения приговора о тюремном сроке за коррупцию, сообщает CNN Indonesia.

Наджиб Разак Malaysian government

Наджиб Разак был переведен в реабилитационную больницу. Политик будет отправлен обратно в тюрьму Каджанг после того, как специалист по правам человека даст разрешение.

Специалисты пришли к выводу, что лекарство от высокого кровяного давления, которое принимал политик, оказало неблагоприятное действие.

Суд отменил судебное разбирательство, поскольку состояние здоровья Наджиба Разака было очень плохим и политик нуждался в медицинской помощи. Суд официально приговорил Наджиба Разака к 12 годам тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии отправился в Лондон, чтобы присутствовать на заключительной похоронной процессии королевы Елизаветы II.

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