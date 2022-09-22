Биробиджан, 22 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Квартиры получили 12 медицинских работников Еврейской автономной области. В том числе жильё выделено приехавшим в регион врачам, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Три ключа

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Распределение жилплощади проходило на заседании жилищной комиссии департамента здравоохранения области. Жильём решено было обеспечить врача общей практики села Амурзет, двоих стоматологов в селе Смидовичи и девять медицинских специалистов в Биробиджане.

Всего в 2022 году решён вопрос проживания 22 врачей. Квартиры для них приобретали по поручению губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна в рамках программы «Социального развития центров экономического роста субъектов Дальневосточного Федерального округа», инициатором которой является полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях ЕАО начали работать пять новых врачей, ещё шестерых ждут до конца 2022 года. В регион возвращаются молодые специалисты, которые отправлялись получать медицинское образование по целевым договорам.