Сеул, 22 сентября 2022, 10:33 — REGNUM Южнокорейская вона 22 сентября опустилась ниже психологически важного уровня в 1400 вон за доллар впервые со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон
Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон
The Bank of Korea

На ранних торгах вона упала на 0,9% до 1406,85 за доллар после очередного повышения ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов, что, вероятно, приведет к новым потерям для валют развивающихся рынков.

Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо провел встречу с представителями Банка Кореи и других финансовых регуляторов и пообещал принять меры для ослабления давления на валюту.

«Мы будем активно управлять краткосрочной волатильностью и одновременно искать правильное сочетание мер, учитывая тенденции на следующий год и дальше», — сказал министр.

За 2022 год южнокорейская вона упала более чем на 15%.

По словам трейдеров, чтобы замедлить темпы падения валюты, власти использовали международные резервы страны для вмешательства.

Некоторые местные СМИ сообщили, что Банк Кореи и государственная Национальная пенсионная служба рассматривают возможность создания валютного свопа, чтобы пенсионному фонду не пришлось покупать доллары на рынке для своих зарубежных инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея стала лидером на мировом рынке экологичного судостроения