Сеул, , 10:33 — REGNUM Южнокорейская вона 22 сентября опустилась ниже психологически важного уровня в 1400 вон за доллар впервые со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Южнокорейская вона. Банкнота 50000 вон The Bank of Korea

На ранних торгах вона упала на 0,9% до 1406,85 за доллар после очередного повышения ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов, что, вероятно, приведет к новым потерям для валют развивающихся рынков.

Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо провел встречу с представителями Банка Кореи и других финансовых регуляторов и пообещал принять меры для ослабления давления на валюту.

«Мы будем активно управлять краткосрочной волатильностью и одновременно искать правильное сочетание мер, учитывая тенденции на следующий год и дальше», — сказал министр.

За 2022 год южнокорейская вона упала более чем на 15%.

По словам трейдеров, чтобы замедлить темпы падения валюты, власти использовали международные резервы страны для вмешательства.

Некоторые местные СМИ сообщили, что Банк Кореи и государственная Национальная пенсионная служба рассматривают возможность создания валютного свопа, чтобы пенсионному фонду не пришлось покупать доллары на рынке для своих зарубежных инвестиций.

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