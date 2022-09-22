Горловка, ДНР, 22 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Крыма опубликовали кадры сбитого в городе Джанкой неизвестного объекта, предположительно, беспилотного аппарата.