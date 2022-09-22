Абакан, 22 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Митинг в поддержку референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией пройдёт в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Annenkoan Стела «Лора». Абакан

Митинг пройдёт 23 сентября в 17:00 по местному времени на Первомайской площади в Абакане. Организатором является Общественная палата Хакасии. В мероприятии примут участие общественные объединения и некоммерческие организации. Также приглашаются все желающие.

«Мы единый народ, и мы не имеем права оставаться в стороне», — подчеркнула председатель Общественной палаты республики Ольга Левченко.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией пройдут с 23 по 27 сентября.

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