Москва, , 10:31 — REGNUM Система управления российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.

«Сармат» © Министерство обороны России

«Бортовая система управления полетом «Сармата» обладает возможностью коррекции траектории по спутникам системы ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить высокую точность наведения на цель, в том числе, и после воздействия на ракету ПРО», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании форума «Армия-2022» заявил, что госкорпорация ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

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