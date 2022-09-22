Москва, 22 сентября 2022, 10:31 — REGNUM Система управления российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты противоракетной обороны, рассказал генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании форума «Армия-2022» заявил, что госкорпорация ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
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