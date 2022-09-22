Москва, 22 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием образования области и пожелал успехов на благо всей России, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что вологжане стремятся достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идёт о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств.

«Этот самобытный край испокон веков славился мастеровитостью жителей, их щедростью, широтой души и гостеприимством. Искренняя любовь к родному краю помогает добиваться намеченных целей», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, хозяйства Вологодской области в два раза увеличили урожайность зерновых и рапса.

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