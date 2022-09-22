Владикавказ, , 10:31 — REGNUM В Северной Осетии совершил побег заключенный, отбывающий наказание за управление автотранспортным средством в нетрезвом виде. Злоумышленник намеренно повредил себе руку, его госпитализировали в больницу, откуда он сбежал, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Арест Chris Yarzab

«Злоумышленник в целях совершения побега из места лишения свободы нанес себе травму руки и был экстренно госпитализирован в одно из медицинских учреждений республики, откуда впоследствии сбежал», — говорится в сообщении.

Известно, что 27-летний житель региона отбывал наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Его осудили на шесть месяцев лишения свободы. Отбывал наказание осужденный в колонии-поселении.

После побега были организованы его поиски, беглец был обнаружен в течение суток и возвращен по месту отбывания наказания. За совершенный побег ему грозит до четырех лет лишения свободы.