Вашингтон, 22 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Bloomberg рассказал об одной из проблем платформы для проведения онлайн-трансляций Twitch. Материал доступен на сайте издания с 21 сентября.

Gage Skidmore Twitch

В тексте утверждается, что на платформе было обнаружено почти 2 тыс. аккаунтов «охотников за детьми». По данным издания, все эти люди подписываются на детей и подростков-стримеров с целью дальнейшего «груминга» (груминг детей — это долговременное установление взрослым доверительных отношений с ребёнком с целью последующего совращения — ИА REGNUM). Среди их возможных жертв оказались 279 тыс. детей и подростков.

Как отмечает Bloomberg, за профилями предполагаемых «охотников» могут оказаться и другие дети, которым интересен контент их сверстников. Однако у многих аккаунтов из списка замечены одни и те же паттерны поведения — они используют похожую тактику, причём сразу в нескольких стримах с разницей в несколько секунд. «Охотники» следят за трансляцией и в текстовом чате начинают задавать безобидные вопросы, которые в дальнейшем переходят к требованиям показать нижнее бельё и даже к живому половому акту.

При этом «охотники за детьми» часто стремятся перенести разговоры в более приватные места. «Одна вещь, которую правонарушители пытаются сделать, — это связаться с детьми сначала на одной платформе, а потом переместиться туда, где они могут общаться с помощью личных сообщений или приватных видеостримов», — сказала представительница американской НКО NCMEC Линдси Олсен.

Добавим, что в самой компании Twitch напомнили, что пользоваться платформой могут только люди, чей возраст достиг 13 лет. Однако дети часто обходят это правила, выбирая не свой год рождения. Директор по продукту Twitch Том Веррилли прокомментировал ситуацию следующим образом: «Даже один подобный случай (груминга — ИА REGNUM) вызывает у нас отвращение. Если описанное в статье правда, то это означает, что уровень защиты детей далёк от того, к которому мы стремимся. Это жизненно важная работа для всех в Twitch».