Бейрут, 22 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Сотрудники банковской сферы Ливана отказались выходить на работу до тех пор, пока правительство страны не гарантирует их безопасность. Об этом 22 сентября сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление Ассоциации банков Ливана.

Karan Jain Здание Банка Ливана

По последним данным, забастовка банковского сектора была объявлена после того, как в Ливане были зафиксированы случаи вооружённых нападений обманутых вкладчиков, требующих вернуть им их сбережения.

«После неоднократных нападений на банки и физических нападений на сотрудников сектора, особенно на банковских служащих, и после принятия во внимание рисков для клиентов внутри отделений, которые подвергаются риску, было принято решение о закрытии банков до дальнейших распоряжений», — цитируют журналисты заявление Ассоциации банков Ливана.

Волна нападений прокатилась по Ливану после того, как банки перестали выдавать гражданам их валютные сбережения.