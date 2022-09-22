Нью-Йорк, США, , 10:29 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 21 сентября в ходе встречи с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович Бурич в Нью-Йорке обвинил Азербайджан в нарушении норм международного права. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Арарат Мирзоян проинформировал своего коллегу о деталях развязанной Азербайджаном агрессии против суверенной территории Республики Армения, посчитав неприемлемыми случаи преднамеренного обстрела мирного населения и инфраструктуры, бесчеловечного обращения и пыток армянских военнослужащих и военнопленных», — говорится в сообщении.

Мирзоян заявил, что Ереван ожидает от Баку отвода вооружённых сил Азербайджана на прежние позиции и возврата военнопленных. Он также выступил за то, чтобы международные организации имели возможность свободно посещать Нагорный Карабах для защиты прав местного населения.

Напомним, 20 сентября в Армению прибыла миссия ОДКБ в связи с обращением Еревана из-за вооружённого конфликта с Азербайджаном.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев обвинил Армению в «провокации» на границе