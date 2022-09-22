Токио, , 10:28 — REGNUM На церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в качестве представителя России поедет спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии.

Михаил Швыдкой A.Savin

Всего, согласно опубликованному списку, на похоронах, которые состоятся 27 сентября, планируют присутствовать представители 217 стран, регионов и международных организаций.

В частности, США будет представлять вице-президент Камала Харрис. В похоронах примут участие премьер Индии Нарендра Моди, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе и другие.

Читайте также: В Японии на похороны Абэ ждут экс-лидеров Великобритании, Франции и Италии

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава японского правительства Синдзо Абэ был застрелен 8 июля в городе Нара во время уличного выступления перед избирателями. Политика экстренно доставили в больницу, но спасти его медикам не удалось. Задежранный на месте преступления убийца не стал отрицать свою вину и позже признал, что затаил обиду на религиозную организацию «Церковь объединения», с которой, по его словам, был как-то связан Абэ.

Ранее по теме: В Токио во время похорон Абэ на три дня ограничат работу транспорта