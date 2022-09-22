Ярославль, , 10:34 — REGNUM В Ярославской области собрано 99% всех культур. Об этом рассказали в правительстве региона.

Уборка зерновых культур в Ярославской области Правительство Ярославской области

Так, урожайность херновых и зернобобовых культур составила 27,3 центнера с гектара, что на 53,4% выше, чем в 2021 году. На 22 сентября убрано 112,9 тысяч тонн зерна, что составляет 214% к уровню 2021 года.

«Первым в регионе завершило уборку зерновых ООО «Племзавод «Родина» Ярославского района. Здесь собрано более 7 тысяч тонн зерна в амбарном весе. Урожайность составила рекордные 60,3 центнера с гектара», — сообщили в областном правительстве.

Также без проблем идёт и уборка картофеля. Сейчас собрано 24,4 тысячи тонн, это 145% к уровню 2021 года. Ещё аграрии в регионе собрали 1,37 тысяч тонн зелёного горошка, на 37,4% больше, чем в прошлом году.