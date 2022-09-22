Нью-Йорк, США, , 10:28 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел краткую встречу с главой США Джо Байденом в ходе 7-й конференции по пополнению Глобального фонда, которая прошла в Нью-Йорке в рамках борьбы со СПИДом, ВИЧ, туберкулезом и малярией.

Юн Сок Ёль и Джо Байден в Национальном музее Кореи. 21.05.2022 president. go. kr

Известно, что южнокорейский лидер был приглашен на мероприятие в последний момент.

После конференции Юн Сок Ёль «столкнулся» с Джо Байденом во время свободного общения глав государств. Встреча продлилась 48 секунд. За это короткое время два лидера обсудили принятый в США «Акт снижения инфляции» и меры по стабилизации финансового рынка.

Американский лидер сообщил, что осведомлен о проблеме, с которой столкнулись южнокорейские автопроизводители, и предложил обсудить её детально позднее.