Ломоносов, Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В здании, где располагается комиссариат города Ломоносов (входит в состав Санкт-Петербурга), произошел пожар, сообщили 22 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На пожаре https://68.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на Иликовском проспекте, 1 А, города Ломоносов Петродворцового района Петербурга поступило на пульт дежурного поздним вечером 21 сентября. Огонь охватил 6 кв. метров помещения на первом этаже.

«Помещение принадлежит рядом расположенной Никольской церкви. Помещения комиссариата, которые расположены в другой части здания, не пострадали», — уточнили в спасательном ведомстве.