Якутск, 22 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Атамайский центр досуга достроят с помощью федерального финансирования в селе Бясь-Кюель, где в прошлом году из-за лесного пожара сгорели дома. Средства на эти цели выделены распоряжением премьер-министр Михаила Мишустина, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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Всего между семью дальневосточными регионами разделят 1,6 млрд рублей. Эти средства направят на развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры. В Якутии помимо соцобъекта в Бясь-Кюеле также будет профинансировано окончание строительства креативного кластера «Квартал труда» в Якутске.

«Учреждение будет работать как бизнес-инкубатор для IT-специалистов, а также архитекторов, дизайнеров, музыкантов и представителей других творческих профессий», — говорится в сообщении правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство центра в Бясь-Кюеле ведётся по поручению президента России.